По всей Украине объявлена воздушная тревога

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в субботу во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Воздушная тревога, в частности, объявлена в Киевской, Одесской, Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах страны.



