По всей Украине объявлена воздушная тревога
19:30 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушная тревога объявлена в субботу во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
Воздушная тревога, в частности, объявлена в Киевской, Одесской, Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах страны.
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