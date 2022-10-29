Британское Минобороны отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»
20:00 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Великобритании сообщило о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», назвав «выдумкой» сделанное по этому поводу в субботу заявление Москвы. Соответствующий текст размещен на его странице в «Твиттере».
Согласно версии британского военного ведомства, «российское министерство обороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба».
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