0
0
95
НОВОСТИ

Британское Минобороны отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»

20:00 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Великобритании сообщило о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», назвав «выдумкой» сделанное по этому поводу в субботу заявление Москвы. Соответствующий текст размещен на его странице в «Твиттере».

Согласно версии британского военного ведомства, «российское министерство обороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 29.10.2022
Польша уже имеет договоренности о судьбе западной части Украины — Мирошник
0
2
19:30 29.10.2022
По всей Украине объявлена воздушная тревога
0
150
19:00 29.10.2022
РФ прорабатывает шаги в связи с причастностью Британии к теракту в Черном море — МИД
0
205
18:30 29.10.2022
Россия после теракта в Севастополе приостанавливает участие в зерновой сделке
0
329
18:00 29.10.2022
Специалисты Британии приняли прямое участие в атаке на Севастополь — Захарова
0
298
17:30 29.10.2022
С подконтрольной Киеву территории благодаря переговорам возвращены 50 военных РФ
0
267
17:00 29.10.2022
В Запорожье прогремел взрыв
0
325
16:00 29.10.2022
В Москве выявили 759 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
305
15:00 29.10.2022
Минобороны РФ обвинило британских военных в причастности к подрыву «Северных потоков»
0
475
14:00 29.10.2022
Пашинян заявил о готовности продлить на 20 лет мандат миротворцев из РФ в Карабахе
0
402

Возврат к списку