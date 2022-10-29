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Польша уже имеет договоренности о судьбе западной части Украины — Мирошник

20:30 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник выразил уверенность, что у Польши уже есть планы и определенные закрытые договоренности о судьбе западной части Украины.

«Я больше чем уверен, что договоренности за закрытыми дверьми уже есть: каким образом Польша будет интегрировать западную Украину, какие шаги, какая дорожная карта, какая последовательность, где им будут открыты шлюзы, лазейки и проходы. То есть как минимум особый статус поляков на территории [Украины]», — сказал он в субботу в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам Мирошника, с каждым днем ожидание того, что Украина останется единым самостоятельным государством, «становится все эфемерней и эфемерней». «На сегодняшний день очень призрачным остается шанс, буквально минимальный процент, что хоть в каком-то виде, в какой-то части украинское государство сохранится, именно как отдельная, независимая, никому не принадлежащая, неконтролируемая территория», — подчеркнул глава представительства.

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