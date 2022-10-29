Не менее 59 человек погибли, 150 пострадали в результате давки в центре Сеула
21:00 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южнокорейские власти подтвердили смерть по меньшей мере 59 человек в результате давки на прогулочной улице в центре Сеула, которые собрались там по случаю празднования Хэллоуина, пострадали не менее 150 человек. Об этом в субботу сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на экстренные службы.
На инцидент ранее отреагировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су, призвав медиков оказать необходимую помощь. Мэр столицы О Се Хун решил прервать поездку в Европу. Кроме того, Юн Сок Ёль созвал экстренное заседание в связи с инцидентом. По оценкам полиции, в этом районе в субботу собралось около 100 тыс. человек.
Давка началась около 22:20 по местному времени (16:20 мск) рядом с отелем «Гамильтон». Хэллоуин празднуется 31 октября.
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