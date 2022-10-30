Министр финансов ФРГ предложил добывать газ запрещенным в Германии методом

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал изучить вопрос добычи в стране сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), который сейчас в Германии запрещен. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью в газетах редакционной группы «Функе».



«У нас в Германии можно добывать много газа без угрозы для питьевой воды», — сказал он. По его словам, метод фрекинга можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний. «Было бы безответственно отказываться от этого метода из идеологических соображений», — добавил Линднер.



По его словам, добыча возможна «на нескольких» месторождениях. «Я уверен, что через несколько лет мы сможем покрывать сравнительно большие потребности из собственных источников. Это было бы полезно ввиду ситуации в мире», — отметил председатель Свободной демократической партии.







