Министр финансов ФРГ предложил добывать газ запрещенным в Германии методом
13:15 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У нас в Германии можно добывать много газа без угрозы для питьевой воды», — сказал он. По его словам, метод фрекинга можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний. «Было бы безответственно отказываться от этого метода из идеологических соображений», — добавил Линднер.
По его словам, добыча возможна «на нескольких» месторождениях. «Я уверен, что через несколько лет мы сможем покрывать сравнительно большие потребности из собственных источников. Это было бы полезно ввиду ситуации в мире», — отметил председатель Свободной демократической партии.
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