0
0
2
НОВОСТИ

Министр финансов ФРГ предложил добывать газ запрещенным в Германии методом

13:15 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал изучить вопрос добычи в стране сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), который сейчас в Германии запрещен. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью в газетах редакционной группы «Функе».

«У нас в Германии можно добывать много газа без угрозы для питьевой воды», — сказал он. По его словам, метод фрекинга можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний. «Было бы безответственно отказываться от этого метода из идеологических соображений», — добавил Линднер.

По его словам, добыча возможна «на нескольких» месторождениях. «Я уверен, что через несколько лет мы сможем покрывать сравнительно большие потребности из собственных источников. Это было бы полезно ввиду ситуации в мире», — отметил председатель Свободной демократической партии.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 30.10.2022
Новое поколение западных политиков легкомысленно относящиеся к теме ядерного оружия — Лавров
0
49
12:15 30.10.2022
В перечень недружественных РФ стран включили 11 Британских территорий
0
151
12:05 30.10.2022
РФ готова отгружать зерно дружественным странам, но сделка сейчас опасна со всех сторон - Школкина
0
154
11:15 30.10.2022
ЕС призывает РФ пересмотреть решение об участие в сделке по зерну - Боррель
0
233
11:10 30.10.2022
Качество жизни россиян зависит от эффективности работы автотранспортного комплекса - Путин
0
224
09:35 30.10.2022
Зеленский ждет, что РФ исключат из «Большой двадцатки»
0
391
09:30 30.10.2022
До 5 ноября продлится национальный траур из-за давки в Южной Корее
0
362
09:25 30.10.2022
Из-за ожидаемой непогоды службы Москвы перешли в режим повышенной готовности
0
323
21:00 29.10.2022
Не менее 59 человек погибли, 150 пострадали в результате давки в центре Сеула
0
937
20:30 29.10.2022
Польша уже имеет договоренности о судьбе западной части Украины — Мирошник
0
1283

Возврат к списку