Заявления, что немцы «со всеми рассчитались» за Вторую мировую войну опасны - Лавров
14:10 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы уже давно, задолго до начала специальной военной операции, начали ощущать в контактах с немецкими коллегами, что они различными методами и в разных выражениях проводят четкую мысль: „Дорогие коллеги, мы — немцы со всеми за все расплатились и больше никому ничего не должны. Поэтому хватит нас упрекать за то, что было во время Второй мировой войны“. Это достаточно опасная тенденция», — сказал он в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», которое опубликовано в воскресенье на сайте дипведомства.
Лавров напомнил, что сейчас многие в Германии, включая министра иностранных дел страны, пытаются заявлять, что немцы никогда не забудут о тех преступлениях, которые совершил этот народ во время правления Гитлера в период Третьего рейха, но при этом продолжают утверждать, что они со всеми рассчитались.
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