В центре Сеула давно существовали предпосылки для трагедии с давкой - местный житель

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Субботняя трагедия с давкой в районе увеселительных заведений Сеула Итхэвон не стала неожиданностью, предпосылки для этого существовали давно. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с корр. ТАСС живущий в южнокорейской столице иностранный журналист на условиях анонимности.



«Еще до пандемии, лет пять назад, я приехал на Итхэвон вместе с дочерью-тинейджером как раз на вечеринку по случаю Хэллоуина. Я был поражен количеством людей и плотностью толпы даже на главной, широкой улице. В боковых переулках, в одном из который вчера произошла давка, было еще хуже. Тогда мы не стали оставаться и уехали», — отметил он. «Конечно, я не ожидал трагедии такого масштаба. Я шокирован, но не удивлен», — добавил репортер.



