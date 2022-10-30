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Последние дни на посту премьера Трасс провела в раздумьях о ядерном оружии - СМИ

16:10 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в заключительные дни своего пребывания на посту главы правительства всерьез рассматривала возможность применения Россией ядерного оружия. Об этом в воскресенье сообщила газета «Мейл он санди» со ссылкой на источники.

По их сведениям, Трасс опасалась, что после теракта на Крымском мосту, осуществленного украинскими спецслужбами, президент РФ Владимир Путин может произвести испытание тактического ядерного оружия над Черным морем, чтобы продемонстрировать киевским властям готовность к жестким мерам. В этой связи, согласно газете, бывший британский премьер «была одержима» прогнозами погоды и картой ветров, полагая, что в случае применения ядерного оружия радиация может достигнуть берегов королевства.

«Мейл он санди» подчеркнула, что Трасс задумывалась о необходимости реализации «Плана по защите и выживанию» — общественной кампании по информированию населения о том, как защитить себя в случае ядерной атаки. Подобная кампания уже проводилась в Великобритании в 1974–1980 годах.

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