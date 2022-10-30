Решение РФ о приостановке участия в зерновой сделке усугубляет глобальный кризис - МИД Франции

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция призывает Россию пересмотреть решение о приостановке ее участия в сделке по вывозу зерна. Об этом заявила в воскресенье глава французского МИД Катрин Колонна.



«Приостановив свое участие в зерновой сделке, Россия усугубляет глобальный продовольственный кризис», — написала Колонна в своем «Твиттере». «РФ должна пересмотреть это решение, которое может иметь серьезные последствия», — считает министр.



В субботу в Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, совершенного при участии британских специалистов. Ранее в военном ведомстве сообщили, что киевский режим совершил террористическую атаку, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены.



