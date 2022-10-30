Украина хочет через США получить военную помощь от Израиля

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина хочет, чтобы администрация президента США Джо Байдена оказала влияние на Израиль и убедила его начать предоставление военной помощи Киеву. Об этом пишет в воскресенье газета «Хилл» со ссылкой на украинского посла в Израиле Евгения Корнийчука.



«Америка — это единственная страна, к которой Израиль прислушивается», — заявил дипломат изданию. По его словам, украинской стороне в последние несколько недель удалось продвинуться в переговорах с Израилем «по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной», в том числе по передовым системам оповещения о ракетных пусках, которые позволили бы предупреждать о них гражданское население на Украине. «Это позитивное развитие событий, и мы, конечно же, ожидаем еще большего от Израиля», — подчеркнул украинский посол.

