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НОВОСТИ

С зафрахтованного Киевом судна могли запустить беспилотники для теракта в Севастополе

19:10 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из беспилотников, атаковавших Севастополь, мог быть запущен с борта гражданского судна, вывозящего сельхозпродукцию из портов Украины. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

«По мнению специалистов, это [точка старта в зоне зернового коридора в Черном море] может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что обломки морских беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которые применялись киевским режимом для теракта в Севастополе под руководством представителей Великобритании, обнаружены и подняты на поверхность, после чего специалисты Минобороны РФ провели экспертизу навигационных модулей канадского производства, установленных на них.

«По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса», — уточнили в ведомстве.

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