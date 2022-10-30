Организованная преступность в Финляндии может получать оружие из Украины - СМИ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отправленное на Украину оружие могло оказаться в руках организованной преступности в Финляндии, а также в Швеции, Дании и Голландии. Об этом в воскресенье сообщает телекомпания «Юле» со ссылкой на Центральную криминальную полицию.



«Есть признаки того, что некоторое количество этого оружия уже есть в Финляндии, — пояснил комиссар Центральной уголовной полиции Кристер Альгрен. — Оружие, доставленное на Украину, также было найдено в Швеции, Дании и Голландии».



Европол еще летом предупреждал о возможности подобной контрабанды оружия международными преступными группировками в страны ЕС. Речь идет, например, об автоматах. Интерес представляют также пистолеты, гранаты и дроны.





