Организованная преступность в Финляндии может получать оружие из Украины - СМИ
19:20 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Есть признаки того, что некоторое количество этого оружия уже есть в Финляндии, — пояснил комиссар Центральной уголовной полиции Кристер Альгрен. — Оружие, доставленное на Украину, также было найдено в Швеции, Дании и Голландии».
Европол еще летом предупреждал о возможности подобной контрабанды оружия международными преступными группировками в страны ЕС. Речь идет, например, об автоматах. Интерес представляют также пистолеты, гранаты и дроны.
НОВОСТИ
- 19:10 30.10.2022
- С зафрахтованного Киевом судна могли запустить беспилотники для теракта в Севастополе
- 18:50 30.10.2022
- Украина хочет через США получить военную помощь от Израиля
- 16:20 30.10.2022
- Решение РФ о приостановке участия в зерновой сделке усугубляет глобальный кризис - МИД Франции
- 16:10 30.10.2022
- Последние дни на посту премьера Трасс провела в раздумьях о ядерном оружии - СМИ
- 15:30 30.10.2022
- Российскому дрону «Ланцет» не страшно новейшее лазерное оружие - Ростех
- 14:20 30.10.2022
- В центре Сеула давно существовали предпосылки для трагедии с давкой - местный житель
- 14:10 30.10.2022
- Заявления, что немцы «со всеми рассчитались» за Вторую мировую войну опасны - Лавров
- 13:15 30.10.2022
- Министр финансов ФРГ предложил добывать газ запрещенным в Германии методом
- 13:05 30.10.2022
- Новое поколение западных политиков легкомысленно относится к теме ядерного оружия — Лавров
- 12:15 30.10.2022
- В перечень недружественных РФ стран включили 11 Британских территорий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать