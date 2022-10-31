США на фоне СВО официально готовят криминальные хакерские кадры — МИД РФ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон на фоне специальной военной операции РФ на Украине официально рекрутирует «патриотически настроенных» кибернаемников и готовит криминальные хакерские кадры. Об этом заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин, чьи слова приводятся в опубликованной в понедельник статье газеты «Известия».

«На фоне СВО наметилась тенденция подстрекательства недружественными государствами к противоправным действиям [в отношении России] и размещению этими странами уже готового вредоносного программного обеспечения в открытом доступе в сети Интернет. Не секрет, что Вашингтон занимается рекрутированием на официальном уровне так называемых патриотически настроенных кибернаемников и подготовкой киберкриминальных хакерских кадров», — отметил он.

Чернухин также добавил, что политическое руководство Запада активно привлекает свой телекоммуникационный бизнес для контроля внутренних и внешних противников. «Свежий пример: в ходе проведения СВО по защите Донбасса с подачи компании Microsoft (именно она продвигает интересы американского государства) Украина вдруг экстренно эвакуировала критически важные для государства цифровые данные в европейские дата-центры», — пояснил он.