В Киеве и Харькове нанесены удары по объектам критической инфраструктуры

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская столица частично обесточена в результате повреждений на объектах критической инфраструктуры, в некоторых районах города нет воды. Об этом сообщил в понедельник мэр города Виталий Кличко.

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения», — написал он в своем телеграм-канале.

Два взрыва на объекте критической инфраструктуры Харькова произошли утром в понедельник. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Два „прилета“ по Харькову. Удары по объекту критической инфраструктуры в городе», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня сообщалось о приостановке работы харьковского метро.