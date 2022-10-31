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Телефон Лиз Трасс мог быть взломан с использованием шпионской программы Pegasus — The Times

11:00 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личный смартфон бывшего британского премьера Лиз Трасс мог быть взломан хакерами с использованием шпионской программы Pegasus («Пегас») израильской компании NSO Group («Эн-эс-оу груп»). Об этом в понедельник сообщает газета «Таймс».

По словам экс-главы британской спецслужбы МИ-6 Алекса Янгера, все устройства, подключенные к интернету, могут быть взломаны с помощью Pegasus, которая уже использовалась для атак на телефоны глав государств. Британские министры «не уделяют достаточного внимания безопасности, им необходимо преподавать уроки кибербезопасности», добавил он.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал начать расследование после того, как стало известно о взломе телефонов Трасс, когда она еще занимала должность главы МИД. Как сообщалось ранее, злоумышленники получили доступ к переписке Трасс за последний год, в том числе к сообщениям, содержащим секретную информацию, деталям переговоров Лондона с ключевыми союзниками, а также сведениям о поставках вооружений Украине.

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