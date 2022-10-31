На Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии — офис президента
11:05 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экстренные отключения электроснабжения вводятся по всей Украине в связи с повреждениями объектов критической инфраструктуры. Об этом в понедельник сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии. <…> Службы работают над ликвидацией последствий», — написал он в телеграм-канале.
Утром в понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, поступают сообщения о повреждении энергетических объектов в ряде областей страны.
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