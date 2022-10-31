На Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии — офис президента

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения электроснабжения вводятся по всей Украине в связи с повреждениями объектов критической инфраструктуры. Об этом в понедельник сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии. <…> Службы работают над ликвидацией последствий», — написал он в телеграм-канале.

Утром в понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, поступают сообщения о повреждении энергетических объектов в ряде областей страны.