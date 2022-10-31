Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Запорожье, поднимается дым — Рогов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимум пять взрывов прозвучало в городе Запорожье, подконтрольном Киеву, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня, начиная с 9:50, в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, прозвучала серия взрывов. На данный момент можно говорить как минимум о пяти взрывах. После нескольких из них поднимаются высокие столпы густого черного дыма», — написал он в телеграм-канале в понедельник.

Как сообщил секретарь подконтрольного Киеву Запорожского горсовета Анатолий Куртев, в городе начались отключения электричества. По его словам, утром был атакован объект критической инфраструктуры.

Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины.