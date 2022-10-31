Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Запорожье, поднимается дым — Рогов
11:20 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимум пять взрывов прозвучало в городе Запорожье, подконтрольном Киеву, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня, начиная с 9:50, в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, прозвучала серия взрывов. На данный момент можно говорить как минимум о пяти взрывах. После нескольких из них поднимаются высокие столпы густого черного дыма», — написал он в телеграм-канале в понедельник.
Как сообщил секретарь подконтрольного Киеву Запорожского горсовета Анатолий Куртев, в городе начались отключения электричества. По его словам, утром был атакован объект критической инфраструктуры.
Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины.
НОВОСТИ
- 12:20 31.10.2022
- В Киеве поврежден энергообъект, питающий 350 тыс. квартир
- 12:05 31.10.2022
- ВСУ могут взорвать Каховскую ГЭС, но на Херсонщине готовы к любому раскладу — Стремоусов
- 12:00 31.10.2022
- В России за сутки выявили 5 781 случай заражения коронавирусом
- 11:32 31.10.2022
- Вопрос распределения доходов между центром и регионами не имеет единого ответа — Кириенко
- 11:05 31.10.2022
- На Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии — офис президента
- 11:00 31.10.2022
- Телефон Лиз Трасс мог быть взломан с использованием шпионской программы Pegasus — The Times
- 10:55 31.10.2022
- Исследование: две трети авто в России – старше 6 лет
- 10:32 31.10.2022
- В Киеве и Харькове нанесены удары по объектам критической инфраструктуры
- 10:20 31.10.2022
- США на фоне СВО официально готовят криминальные хакерские кадры — МИД РФ
- 10:05 31.10.2022
- В Киеве и Харькове слышны взрывы — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать