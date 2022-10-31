Вопрос распределения доходов между центром и регионами не имеет единого ответа — Кириенко

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система распределения доходов страны между центром и субъектами РФ является очень динамичной, здесь нет универсального ответа «на все случаи жизни». Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Я абсолютно убежден, что невозможно из федерального ведомства, не только министерства финансов, любого другого ведомства, принимать универсальные решения для всей территории нашей страны. Поэтому понятно, что система вот этого баланса, сколько из общего совокупного дохода консолидированного бюджета должно попасть в федеральный бюджет, а сколько остаться в региональном, — это всегда очень динамичная система, здесь нет универсального ответа на все случаи жизни», — сказал Кириенко в документальном сериале о становлении российской финансовой системы «История финансов России», размещенном в понедельник на площадке онлайн-кинотеатра Start.

Он признался, что в начале 2000 годов споры в финансовом блоке страны в основном были связаны именно с этим вопросом. «На мой взгляд, все-таки надо было большую долю, я, честно говоря, считаю так и сейчас, отдать в полномочия субъектов и муниципалитетов РФ», — добавил Кириенко.

Спикерами документального сериала также стали министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.