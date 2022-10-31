ВСУ могут взорвать Каховскую ГЭС, но на Херсонщине готовы к любому раскладу — Стремоусов
12:05 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины могут взорвать Каховскую ГЭС, что подтопит часть населенных пунктов, но в Херсонской области готовы к любому раскладу, заявил ТАСС замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
«Они могут провокацию устроить, взорвать ГЭС, это может подтопить какую-то значительную часть правобережной, левобережной части Херсонской области, ну мы готовы к любым раскладам, поэтому готовимся на всех направлениях», — сказал он.
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