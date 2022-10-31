В Киеве поврежден энергообъект, питающий 350 тыс. квартир

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект энергетической инфраструктуры, питающий около 350 тыс. квартир в Киеве, выведен из строя. Об этом в понедельник сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Энергетики работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве», — написал он в своем телеграм-канале.

Утром в понедельник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в разных областях, в том числе в Киеве. Как сообщало издание «Страна», в Киеве и области насчитали около десяти взрывов.