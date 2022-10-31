В Москве выявили 579 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 579 против 730 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 230 867 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее, до 46 619. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 529, до 3 039 857.