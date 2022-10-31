Дин Лижэнь заменит Карлсена в матче за мировую шахматную корону в 2023 году
14:12 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь заменит действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим в 2023 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
«Гроссмейстер Дин Лижэнь получил в эти выходные официальное приглашение принять участие в матче на первенство мира 2023 года после того, как действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально письменно подтвердил, что отказывается от своего права на участие в матче и защиту своего титула», — говорится в сообщении.
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