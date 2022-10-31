Премьер Украины сообщил о повреждении 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах
14:32 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении в понедельник 18 объектов инфраструктуры, главным образом энергетической, в результате чего нарушено электроснабжение сотен населенных пунктов.
«Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины», — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
По словам премьера, локальные аварийные отключения продолжаются в Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
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