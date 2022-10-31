В Эстонии расширят охраняемую зону на границе с РФ в 30 раз

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Эстонии намерены расширить охраняемую зону на границе с Россией с 10 до 300 метров в целях возведения там дополнительных объектов приграничной инфраструктуры. Об этом в понедельник сообщил портал национального телерадиовещания Э-эр-эр со ссылкой на МВД республики.

По его данным, действующие нормативы в отношении ширины запретной зоны «не позволяют хорошо охранять границу», поскольку на отрезке шириной в 10 метров «невозможно разместить всю необходимую инфраструктуру». В связи с этим ведомство планирует расширить охраняемую зону до 300 метров, после чего будет произведено оснащение приграничной территории дополнительными средствами контроля. В частности, предполагается интенсифицировать патрулирование, а также создать новые наблюдательные позиции, уточнили представители МВД Эстонии.