В Эстонии расширят охраняемую зону на границе с РФ в 30 раз
15:00 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Эстонии намерены расширить охраняемую зону на границе с Россией с 10 до 300 метров в целях возведения там дополнительных объектов приграничной инфраструктуры. Об этом в понедельник сообщил портал национального телерадиовещания Э-эр-эр со ссылкой на МВД республики.
По его данным, действующие нормативы в отношении ширины запретной зоны «не позволяют хорошо охранять границу», поскольку на отрезке шириной в 10 метров «невозможно разместить всю необходимую инфраструктуру». В связи с этим ведомство планирует расширить охраняемую зону до 300 метров, после чего будет произведено оснащение приграничной территории дополнительными средствами контроля. В частности, предполагается интенсифицировать патрулирование, а также создать новые наблюдательные позиции, уточнили представители МВД Эстонии.
НОВОСТИ
- 15:12 31.10.2022
- Турция выступает за продление зерновой сделки — глава Минобороны
- 14:32 31.10.2022
- Премьер Украины сообщил о повреждении 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах
- 14:12 31.10.2022
- Дин Лижэнь заменит Карлсена в матче за мировую шахматную корону в 2023 году
- 14:00 31.10.2022
- Турция и ООН возобновляют инспекции судов в рамках зерновой сделки — Reuters
- 13:32 31.10.2022
- В Москве выявили 579 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:20 31.10.2022
- Дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются - Си Цзиньпин
- 13:05 31.10.2022
- До 4,6 млн человек выросло число беженцев, прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса
- 13:00 31.10.2022
- Почти 80% американцев считают, что положение дел в США «вышло из-под контроля» — опрос
- 12:50 31.10.2022
- Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв: Продолжается фасадное остекление зданий Национального космического центра
- 12:45 31.10.2022
- Гусеничный вездеход ТМ-140 Курганмашзавода прошел испытания в Арктике
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать