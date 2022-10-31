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НОВОСТИ

Турция выступает за продление зерновой сделки — глава Минобороны

15:12 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара выступает за продление зерновой сделки, эта позиция будет доведена до российской стороны в понедельник вечером, когда должен состояться телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщил глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар.

«Ee [сделку] необходимо продлить. Приостановка сделки негативно отразится на всем человечестве. Мы проводим переговоры со сторонами, напоминаем им о необходимости пересмотреть свою позицию. Турция делала все возможное как для обеспечения прекращения огня, так и для заключения зерновой сделки и продолжает прилагать усилия в этом направлении. Эта позиция будет доведена до российской стороны», приводит слова Акара телеканал ТРТ.

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