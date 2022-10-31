В Киеве не работает транспорт, отключены вода, свет и связь — очевидцы

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очевидцы сообщают, что в украинской столице нет света, воды и связи, не работает транспорт.

«Не работает ничего. Транспорт (трамваи и троллейбусы — прим. ТАСС) стоит, электрика, связь, вода отключены. Это Вышгород, Оболонь, Подол», — сообщили ТАСС очевидцы.

В понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинская столица частично обесточена в результате повреждений на объектах критической инфраструктуры. По его словам, речь идет о повреждении энергообъекта, питающего около 350 тыс. квартир в столице. Кроме того, 80% жителей остались без воды. Кличко призвал горожан запастись водой. Как сообщает издание «Клименко тайм», после этого призыва начали сразу же образовываться очереди в бюветы в Киеве.