Послу Нидерландов заявлен протест в связи с вербовкой Лондоном военного атташе РФ — МИД РФ
16:00 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух в понедельник был вызван в МИД РФ, ему выражен протест из-за вербовки со стороны представителя разведывательных служб Великобритании военного атташе РФ в Гааге.
«31 октября в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября этого года со стороны представителя разведывательных служб Великобритании. В ходе беседы было подчеркнуто, что подобные провокационные действия неприемлемы, противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальному функционированию российских загранучреждений», — говорится в сообщении МИД РФ.
В дипведомстве также указали, что РФ настаивает «на принятии Гаагой исчерпывающих мер с целью недопущения подобных инцидентов в будущем, в том числе со стороны представителей тех стран, которых Нидерланды называют своими союзниками».
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