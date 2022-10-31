В центре Донецка было слышно шесть взрывов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть взрывов было слышно в центре Донецка, передают корреспонденты ТАСС.

Взрывы прогремели в центральной части Донецка. Три взрыва были отчетливо слышны в Ворошиловском районе. Звучат сирены тревоги, работает система ПВО. Также три взрыва раздались в районе здания администрации города.