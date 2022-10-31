До конца года Киев ждет поставок еще около 300 беспилотников для армии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получит по заключенным контрактам до конца года еще около трехсот беспилотных летательных аппаратов для армии, сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью изданию «Форбс Украина», опубликованном в понедельник.

«Сейчас есть контракты на 1033 дрона — почти 2 млрд гривен (около 54,2 млн долларов США — прим. ТАСС). Примерно 70% из них уже получили. До конца года поставят сдачу», — сказал он.