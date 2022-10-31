Андрей Воробьев: Дети из Белгородской области с 1 ноября пойдут в подмосковные школы

16:02

Фото пресс-службы губернатора и правительства

Московской области



В субботу, 29 октября, в Подмосковье приехало 370 жителей из приграничных районов Белгородской области, где в последнее время участились обстрелы – это Белгород, Белгородский район, Шебекино, Валуйки, Борисовка, Грайворонский. В числе прибывших 140 детей и около 50 человек старше 60 лет.

Гостей на железнодорожной станции Подольск встречали соцработники, сотрудники, МЧС, полиции, медики, а также более 50 волонтеров. Чтобы люди могли комфортно добраться до пунктов временного размещения, было предоставлено 11 комфортабельных автобусов, людей обеспечили водой и сухпайками.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил уделять заботу и внимание каждому человеку.

«Временные переселенцы из Белгородской области, которые к нам приехали на выходных, – это 370 человек пока, но будет порядка 500. Прошу сопровождать все центры, где разместились люди. Там порядка 140 детей. Все, что касается детских садов, школ – чтобы ребята не отстали от программы, это нужно обязательно обеспечить, – сказал Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов. – Плюс у нас есть пожилые люди, им тоже нужно уделить внимание – может кому-то требуется диспансеризация, диагностика, забота о здоровье. Все это важная работа, она должна быть выполняться с душой и вниманием».

177 человек разместили в городском округе Подольск, 125 – Щелково, 68 – Клин. Людей обеспечили пятиразовым питанием, медицинской и психологической помощью, доступом в интернет, телевизорами, стиральными машинами. Детям предоставили игрушки, книги, а также возможность посещать детские сады, кружки, секции, игровые и спортивные площадки.

Школьники в последнее время были переведены в Белгородской области на дистанционно обучение. С 1 ноября они смогут продолжить занятия уже в подмосковных школах: 56 ребят – в Дубровицкой СОШ (Подольск), 49 – в Свердловской СОШ №2 (Щелково), 24 – в Высоковской СОШ №1 (Клин). В первые две школы организуют автобусы, а клинское учебное заведение находится в пешей доступности. У детей уже прошли встречи с учителями, всех обеспечили школьными принадлежностями.

«Звучал также вопрос о трудоустройстве в Московской области. В детских лагерях сейчас 117 взрослых, некоторые оформили отпуска на своих работах, есть мамы с маленькими детьми, есть те, кто уволились. Это люди совершенно разных профессии, мы насчитали 36 специальностей. В 3 городских округах, где они размещены, сейчас есть 6 тыс. вакансий с оплатой от 38 тыс. руб. Сегодня с 10 утра во всех пунктах временного размещения работают наши специалисты областного центра занятости, которые предлагают людям различные варианты трудоустройства и помогают в оформлении необходимых документов», – сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Руководитель ведомства добавила, что во всех лагерях постоянно находятся медики и психологи. Для людей из Белгородской области специально созданы чаты «Мы рядом» с кураторами от соцзащиты, чтобы можно было решать все возникающие вопросы.

«Я приехала в Подмосковье с двумя детьми – сыну 11 лет, дочке 7 месяцев. Хотела бы выразить благодарность губернаторам Московской и Белгородской областей, главе городского округа Подольск, всем волонтерам – теперь мы в безопасности, спокойны и начинаем потихоньку приходить в себя. В таких условиях, когда дети видели, как падают ракеты, рушатся дома, когда мы сидели в коридорах, жить нам было невозможно», – рассказала жительница Белгорода Светлана Толмачева.