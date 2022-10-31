Число бездомных в Лондоне за год увеличилось на четверть — СМИ
17:00 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число бездомных в британской столице увеличилось до 5,7 тыс., что на четверть больше по сравнению с прошлым годом. Об этом в понедельник сообщила газета «Дейли телеграф» со ссылкой на базу данных о людях без определенного места жительства.
Согласно ее информации, большая часть из них столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.
Мэр Лондона Садик Хан призвал в этой связи правительство снять ограничения на выплату пособий и провести «обещанные реформы жилищного законодательства».
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