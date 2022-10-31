Число бездомных в Лондоне за год увеличилось на четверть — СМИ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число бездомных в британской столице увеличилось до 5,7 тыс., что на четверть больше по сравнению с прошлым годом. Об этом в понедельник сообщила газета «Дейли телеграф» со ссылкой на базу данных о людях без определенного места жительства.

Согласно ее информации, большая часть из них столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

Мэр Лондона Садик Хан призвал в этой связи правительство снять ограничения на выплату пособий и провести «обещанные реформы жилищного законодательства».