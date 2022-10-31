Байден разозлился на Зеленского, когда тот потребовал больше помощи от США — NBC

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден вышел из себя во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским в июне, когда тот попросил выделить Киеву еще больше помощи, едва дослушав руководителя американской администрации. Об этом в понедельник сообщил телеканал Эн-би-си со ссылкой на источники.

По их словам, как только Байден во время того разговора закончил говорить о том, что администрация США выделит Украине военную помощь на сумму в 1 млрд долларов, Зеленский тут же начал говорить о том, какая помощь еще нужна Киеву. Байден тогда вышел из себя и сказал, что американский народ «был весьма щедр», а военные США и администрация прилагают всяческие усилия, чтобы помочь Киеву. Президент США повысил голос и сказал президенту Украины, что тот мог бы «проявить больше благодарности».

Источники отмечают, что до телефонного разговора, который состоялся 15 июня, разочарование Байдена поведением Зеленского копилось несколько недель. Байден и некоторые его помощники говорили тогда, что власти США делают все, что могут, и так быстро, как только могут, но Зеленский лишь акцентировал внимание «на том, что сделано не было».

Команда президента Украины после разговора решила попытаться разрядить напряжение, решив, что «конфликтовать с президентом США непродуктивно». Зеленский публично поблагодарил США за помощь, в результате отношения между лидерами обеих стран улучшились.