Украинская ассоциация потребовала исключить Российский футбольный союз из ФИФА и УЕФА
17:40 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава членов организаций. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба УАФ.
Обращение будет направлено в связи с решением разрешить командам из новых регионов России и Крыма участвовать в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой (ФНЛ). Также исполком УАФ обратился в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из числа участников чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в связи с «систематическими проявлениями нарушений прав человека» и «вероятную причастность» к специальной военной операции на Украине.
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