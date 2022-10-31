Зеленый день в СберМаркете: 20% от суммы заказа бонусами СберСпасибо и 1000 бонусов за первый заказ
17:59 31.10.2022
Сервис доставки продуктов СберМаркет присоединяется к Зеленому дню – ежегодной акции, приуроченной ко Дню рождения СберБанка.
В этом году Зеленый день проводится в 181-летие со дня основания СберБанка. Его клиентами за это время стали миллионы граждан России. В Зеленый день россиян ждут специальные предложения и акции, получить которые можно не выходя из дома.
10-13 ноября при заказе в СберМаркете клиентам с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ будет начислено дополнительно 20% от суммы заказа бонусами СберСпасибо, но не более 2000 за каждый заказ. Кроме того, 11-12 ноября на все заказы от 3000 руб. новые клиенты СберМаркета получат 1000 бонусов на первый заказ и 200 бонусов на повторные заказы.
Все накопленные бонусы СберСпасибо пользователи сервиса смогут вновь использовать при заказе в СберМаркете – с их помощью можно получить скидку на заказ до 99% от суммы заказа.
Также в мобильном приложении и на сайте СберМаркета до 12 ноября будет размещена отдельная категория «Зеленый день», в которой будут представлены скидки до 30% на самые любимые товары клиентов: свежие овощи и фрукты, бакалея, товары для дома и многое другое.
Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зеленый день. Традиционно банк и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зеленый день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учетной записи – Сбер ID – гарантирует безопасность платежей.
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