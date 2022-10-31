Сбер составил памятки по управлению финансами при потере близким самостоятельности
18:10 31.10.2022
Сбер разработал две памятки в помощь клиентам с инвалидностью и их родственникам. Первая из них рассказывает, как управлять деньгами, если человек не может ходить или принимать финансовые решения – временно или постоянно.
«Нас часто спрашивают: «Что делать, если близкий человек потерял способность передвигаться или самостоятельно принимать решения? Как ему продолжать исполнять свои финансовые обязательства и могут ли родственники делать это за него?» Действительно, в таком случае управление финансами вынуждены взять на себя родственники, однако по закону банк имеет право обслуживать только самого клиента или его законных представителей. Впрочем, решение существует, и как раз об этом рассказывает наша памятка», – пояснил и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин.
В документе указано, как оформить банковскую или нотариальную доверенность, которые позволяют представлять интересы близкого человека в банке, и чем одна доверенность отличается от другой. Но даже без доверенности близкие все равно могут получить страховую выплату (если была оформлена страховка), погашать кредиты и оплачивать услуги ЖКХ за близкого человека. Отличное подспорье – приложение СберБанк Онлайн, которое дает дистанционный доступ практически ко всем услугам банка.
Второй материал – о том, как оформить инвалидность, чтобы получать социальные выплаты и льготы. Ежегодно порядка 600 тыс. россиян проходят медико-социальную экспертизу для первичного установления инвалидности. Пошаговая инструкция описывает все этапы оформления инвалидности: с чего начать, где получить направление, какие документы понадобятся и так далее.
«Эта простая памятка поможет разобраться во всех нюансах процесса. Мы рассказываем, какие виды пенсий по инвалидности бывают, как сообщить в Пенсионный фонд данные карты для получения выплат и на какую поддержку от государства можно рассчитывать. Мы понимаем, что в сложной ситуации нелегко понять порядок действий, и стремимся помочь людям», – рассказал Артем Могилин.
Обе памятки размещены на сайте Сбербанка в разделе «Особенный банк»:
- что делать с финансами, если близкий не может ходить;
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