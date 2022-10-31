Санкции проив РФ сохранияют высокие цены на продовольствие и удобрения - ЮНКТАД
19:31 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В эти дни мы фокусируемся на обеспечении выхода российских удобрений на ключевые рынки. Мы посвятили много усилий поиску решений для устранения остающихся ограничений. Реальным препятствием является то, что мы называем „охлаждающим эффектом“ санкций в отношении частного сектора, — чрезмерное их выполнение, стремление избежать репутационных рисков. Стоимость страхования, транспортировки российского продовольствия и удобрений находится на запретительно высоком уровне, что ведет к сохранению высоких мировых цен на продовольствие и удобрения», — сказала она.
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