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Санкции проив РФ сохранияют высокие цены на продовольствие и удобрения - ЮНКТАД

19:31 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкционный режим продолжает оказывать влияние на экспорт российских удобрений и продовольствия, стоимость соответствующих услуг слишком высока. Об этом заявила в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке генеральный директор Организации ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

«В эти дни мы фокусируемся на обеспечении выхода российских удобрений на ключевые рынки. Мы посвятили много усилий поиску решений для устранения остающихся ограничений. Реальным препятствием является то, что мы называем „охлаждающим эффектом“ санкций в отношении частного сектора, — чрезмерное их выполнение, стремление избежать репутационных рисков. Стоимость страхования, транспортировки российского продовольствия и удобрений находится на запретительно высоком уровне, что ведет к сохранению высоких мировых цен на продовольствие и удобрения», — сказала она.

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