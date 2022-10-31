Россия не пропустит без джосмотра сухогрухы в Черном море, идущие без согласования - Небензя

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет вынуждена принять собственные меры по контролю пропущенных без ее согласования судов в Черном море. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», — сказал он.