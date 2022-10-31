В РФ удивлены, что руководство ООН не осудило атаку Киева на корабли ЧФ - Небензя

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва удивлена, что ООН не осудила атаку Киева на корабли Черноморского флота. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Нас удивляет, что руководство ООН не только не осудило, но даже не выразило озабоченности в связи с террористическими атаками под прикрытием гуманитарного коридора», — указал российский постпред. «Секретариат ООН сначала оперативно переквалифицировал зерновую сделку из гуманитарной в коммерческую, а теперь закрывает глаза на ее использование в военных целях», — отметил он.