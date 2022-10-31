Немцы в ресторанах теперь заказывают овощной суп вместо судака с картошкой - СМИ
20:30 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Падение продаж в сочетании с резким ростом затрат заставляют немецких рестораторов опасаться за свое существование. Об этом в понедельник сообщила газета «Вельт» со ссылкой на исследование сервиса бронирования мест в ресторанах Resmio.
«Для рестораторов становится очевидным, что некоторые гости приходят реже, заказывают более дешевый овощной суп вместо судака с картофелем в мундире, отказываются от хорошего вина и десерта или вообще не приходят», — приводит газета слова представителя Resmio Кристиана Бауэра.
Как отмечается в исследовании, сокращение бюджета посетителей предприятий общепита и связанное с этим заметное снижение спроса сейчас являются наиболее актуальными проблемами для бизнеса.
На втором месте в списке опасений стоит страх перед дальнейшим ростом цен на энергоносители, который вызывает увеличение цен на продукты. «Мы слышали о случаях, когда счет за электричество бесконтрольно рос с 5 000 евро в мае до 11 500 евро в сентябре», — утверждает Бауэр.
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