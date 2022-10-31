0
0
82
НОВОСТИ

Россия приостанавливает движение судов по "зерновому коридору" - МО РФ

21:05 31.10.2022 Источник: Интерфакс

Российские военные заявили, что движение по коридору безопасности, который согласовывался в Черном море для вывоза зерна из портов Украины, приостановлено.

"До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября с.г. террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г. Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", - говорится в заявлении российского военного ведомства.

В нем говорится, что движение судов по коридору безопасности является недопустимым, "так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации".

РФ не выходит из соглашений по вывозу зерна из портов Украины, Москве нужны гарантии, что коридор в Черном море не будет использоваться Киевом для боевых действий, заявили в Минобороны РФ.

"Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие", - говорится в заявлении российского военного ведомства.

"В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях", - говорится в заявлении.

Военные сообщили, что довели позицию РФ до генсека ООН Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

21:35 31.10.2022
Путин, Алиев и Пашинян беседовали в Сочи более двух часов
0
7
21:30 31.10.2022
Лидеры России, Армении и Азербайджана согласовали совместное заявление
0
21
21:20 31.10.2022
В ООН не считают атаку на Севастополь нарушением условий зерновой сделки
0
55
20:30 31.10.2022
Немцы в ресторанах теперь заказывают овощной суп вместо судака с картошкой - СМИ
0
132
20:10 31.10.2022
В РФ удивлены, что руководство ООН не осудило атаку Киева на корабли ЧФ - Небензя
0
172
19:50 31.10.2022
Россия не пропустит без досмотра сухогрузы в Черном море, идущие без согласования - Небензя
0
195
19:31 31.10.2022
Санкции против РФ сохраняют высокие цены на продовольствие и удобрения - ЮНКТАД
0
196
18:25 31.10.2022
В продажу поступили две новые модели умных телевизоров Sber
0
270
18:10 31.10.2022
Сбер составил памятки по управлению финансами при потере близким самостоятельности
0
242
17:59 31.10.2022
Зеленый день в СберМаркете: 20% от суммы заказа бонусами СберСпасибо и 1000 бонусов за первый заказ
0
243

Возврат к списку