Россия приостанавливает движение судов по "зерновому коридору" - МО РФ
21:05 31.10.2022 Источник: Интерфакс
"До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября с.г. террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г. Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", - говорится в заявлении российского военного ведомства.
В нем говорится, что движение судов по коридору безопасности является недопустимым, "так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации".
РФ не выходит из соглашений по вывозу зерна из портов Украины, Москве нужны гарантии, что коридор в Черном море не будет использоваться Киевом для боевых действий, заявили в Минобороны РФ.
"Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие", - говорится в заявлении российского военного ведомства.
"В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях", - говорится в заявлении.
Военные сообщили, что довели позицию РФ до генсека ООН Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН
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