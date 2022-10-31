Россия приостанавливает движение судов по "зерновому коридору" - МО РФ

21:05 Источник: Интерфакс

Российские военные заявили, что движение по коридору безопасности, который согласовывался в Черном море для вывоза зерна из портов Украины, приостановлено.

"До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября с.г. террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г. Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", - говорится в заявлении российского военного ведомства.

В нем говорится, что движение судов по коридору безопасности является недопустимым, "так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации".

РФ не выходит из соглашений по вывозу зерна из портов Украины, Москве нужны гарантии, что коридор в Черном море не будет использоваться Киевом для боевых действий, заявили в Минобороны РФ.

"Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие", - говорится в заявлении российского военного ведомства.

"В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях", - говорится в заявлении.

Военные сообщили, что довели позицию РФ до генсека ООН Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН