В ООН не считают атаку на Севастополь нарушением условий зерновой сделки

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН не видит оснований считать, что атака на Севастополь нарушила условия зерновой сделки, однако этими обвинениями мог бы заняться Совместный координационный центр. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«На заседании Совета Безопасности я упомянул про наши взгляды относительно заявлений о том, что атака на Севастополь каким-то образом нарушала условия Черноморской инициативы. С нашей точки зрения, оснований для таких утверждений нет. Но в любом случае Совместный координационный центр как раз и создавался для рассмотрения таких заявлений», — сказал он.