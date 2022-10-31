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Путин, Алиев и Пашинян беседовали в Сочи более двух часов

21:35 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что трехсторонняя встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в понедельник в Сочи продолжалась более двух часов.

«Вначале с армянской делегацией, а потом с глазу на глаз говорили с премьер-министром Армении. Затем с азербайджанской делегацией и с глазу на глаз переговорили с президентом Азербайджана. И затем в течение двух, даже, наверное, чуть больше, часов разговаривали втроем», — отметил российский лидер. «По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча», — подчеркнул Путин.

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