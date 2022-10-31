Путин, Алиев и Пашинян беседовали в Сочи более двух часов
21:35 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вначале с армянской делегацией, а потом с глазу на глаз говорили с премьер-министром Армении. Затем с азербайджанской делегацией и с глазу на глаз переговорили с президентом Азербайджана. И затем в течение двух, даже, наверное, чуть больше, часов разговаривали втроем», — отметил российский лидер. «По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча», — подчеркнул Путин.
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