Лидеры России, Армении и Азербайджана согласовали совместное заявление
21:30 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», — отметил глава российского государства.
«Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом», — подчеркнул Путин.
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