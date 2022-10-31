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НОВОСТИ

Лидеры России, Армении и Азербайджана согласовали совместное заявление

21:30 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам переговоров в понедельник в Сочи с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном согласовано совместное заявление.

«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», — отметил глава российского государства.

«Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом», — подчеркнул Путин.

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