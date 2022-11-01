Путин о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном: Его пока нет

23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущий мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет результатом компромисса, который должен быть достигнут с обеих сторон. Об этом заявил журналистам в понедельник президент РФ Владимир Путин.

«По мирному договору — его пока нет, и здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих документа, поскольку это все-таки предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны хотят, в том числе и нашей страны», — сказал он.