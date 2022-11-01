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На месте взрывов на газопроводах СП-1 и СП-2 были обнаружены воронки в три и пять метров глубиной - Путин

23:35 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Газпром» была допущена к обследованию мест взрывов на «Северных потоках» и уже обнаружила соответствующие повреждения газопроводов. Об этом заявил в понедельник журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Мне сегодня [глава „Газпрома“ Алексей] Миллер доложил с утра, что они обследовали, допустили, кстати, „Газпром“ к обследованию места взрыва», — сказал российский лидер.

По его словам, были обнаружены две воронки — три и пять метров глубиной. «Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров», — добавил он.

Путин после обследования «Газпромом» места взрывов на «Северных потоках» назвал произошедшее там очевидным терактом. «Это очевидный теракт, очевидный», — подчеркнул глава государства в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

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