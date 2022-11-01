Путин о переговорах с Украиной: Мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия

23:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не видит возможности обсуждать с Украиной какие-то договоренности, пока с ее стороны нет на то желания. Однако, подчеркнул российский лидер, добрая воля Москвы к переговорам известна и она неизменна.

«Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия. А наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — подчеркнул глава российского государства в беседе с журналистами.