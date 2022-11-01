Атака на Черноморский флот частично шла в коридоре, по которому вывозится зерно — Путин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атака на корабли Черноморского флота России частично шла в коридоре, по которому вывозится зерно, что создало угрозу военным и гражданским судам, заявил в понедельник журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Та безуспешная атака, которая была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, — а надо отдать должное нашим морякам и поблагодарить их, конечно, за то, что они оказались на высоте положения, отразили все атаки, — но эти беспилотники, и подводные, и воздушные беспилотники, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. Таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются», — указал Путин.

Россия обязалась обеспечить эту безопасность, акцентировал внимание он.

«Но если, вы меня извините за простоту выражения, если Украина долбанет по этим судам? Виноватыми будем мы», — заметил президент РФ.