Часть помощи на 2023 год ЕС предоставит Украине в виде кредитов - Politico
10:20 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС намерен предоставить Киеву значительную часть программы бюджетной помощи на 2023 год, объемом до €18 млрд, в виде кредитов. Об этом сообщило в понедельник европейское издание газеты Politico со ссылкой на европейские источники.
Речь идет о помощи в наполнении бюджета Украины на следующий год в размере €1,5 млрд ежемесячно, которую Киеву пообещала выделить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на донорской конференции по Украине в Берлине 25 октября.
"Страны ЕС обсудят в четверг [3 ноября] как собрать 18 млрд евро, которые будут предоставлены Украине в виде кредитов и грантов", - сообщила газета, со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.
Она отметила, что Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС три варианта сбора средств для финансирования помощи Украине, которые подразумевают прибегнуть к льготным заимствованиям под разные комбинации финансовых гарантий со стороны Евросоюза и государств сообщества на случай дефолта и невозможности Киева вернуть долги. По информации Politico, если страны ЕС согласятся на гарантии по кредитам, Киев может получить "десятилетний льготный период" для погашения этого кредита.
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