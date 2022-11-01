Зерновая сделка не может реализовываться на прежних условиях — Володин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак, она не может быть реализована на прежних условиях. Об этом во вторник в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что ранее «Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии», при этом «лишь 3-4% досталось этим странам», а большая часть уходила в богатые государства Евросоюза.

Однако, продолжил он, президент Украины Владимир Зеленский «своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима».

«Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак», — написал Володин.

«Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — резюмировал председатель Госдумы.