Зерновая сделка не может реализовываться на прежних условиях — Володин
10:32 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак, она не может быть реализована на прежних условиях. Об этом во вторник в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик напомнил, что ранее «Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии», при этом «лишь 3-4% досталось этим странам», а большая часть уходила в богатые государства Евросоюза.
Однако, продолжил он, президент Украины Владимир Зеленский «своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима».
«Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак», — написал Володин.
«Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — резюмировал председатель Госдумы.
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