В Анкаре считают, что Швеция не выполняет условий Турции по вступлению в НАТО
11:20 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция считает, что Швеция делает недостаточно для выполнения требований Анкары, чтобы получить согласие на вступление королевства в НАТО. Об этом заявил спикер правительственной Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, которого во вторник цитирует телеканал Эс-вэ-тэ.
«Заявления, которые делает Швеция, хороши, но, пока они не реализованы, они недостаточны», — сказал Челик.
Это заявление сделано незадолго до визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Турцию, где он встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы попытаться «распутать этот узел» и получить окончательное согласие Турции на прием Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также должен отправиться на этой неделе в Анкару для встречи с турецким президентом.
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